Джейк Аллен: У «Сент-Луиса» никак не получалось сыграть стабильно в течение встречи
Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен прокомментировал пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (2:1).
- Мы должны были выиграть. В этой серии у нас были хорошие отрезки, но у нас никак не получалось сыграть стабильно хорошо в течение всей встречи. А сегодняшний матч был шагом вперед в этом плане. Но нам все равно надо стараться и сыграть еще лучше на их арене, где всегда тяжело, - передает слова голкипера «Блюз» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после этой игры счет в противостоянии стал 3:2 в пользу «Предаторз». Шестой матч состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в воскресенье. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Матч
Сент-Луис - Нэшвилл - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Яшкин (Соботка, Петранжело), 25:43 (1:0). Нил (Йоси, Саббэн), 33:50 (1:1). Шварц (Парайко), 40:25 (2:1).
Место и дата
06 мая 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция