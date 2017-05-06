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Джейк Аллен: У «Сент-Луиса» никак не получалось сыграть стабильно в течение встречи

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен прокомментировал пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (2:1).

- Мы должны были выиграть. В этой серии у нас были хорошие отрезки, но у нас никак не получалось сыграть стабильно хорошо в течение всей встречи. А сегодняшний матч был шагом вперед в этом плане. Но нам все равно надо стараться и сыграть еще лучше на их арене, где всегда тяжело, - передает слова голкипера «Блюз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой игры счет в противостоянии стал 3:2 в пользу «Предаторз». Шестой матч состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в воскресенье. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч

Сент-Луис - Нэшвилл - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Яшкин (Соботка, Петранжело), 25:43 (1:0). Нил (Йоси, Саббэн), 33:50 (1:1). Шварц (Парайко), 40:25 (2:1).

Место и дата

06 мая 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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