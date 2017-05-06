Джейк Аллен: У «Сент-Луиса» никак не получалось сыграть стабильно в течение встречи

Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен прокомментировал пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (2:1).

- Мы должны были выиграть. В этой серии у нас были хорошие отрезки, но у нас никак не получалось сыграть стабильно хорошо в течение всей встречи. А сегодняшний матч был шагом вперед в этом плане. Но нам все равно надо стараться и сыграть еще лучше на их арене, где всегда тяжело, - передает слова голкипера «Блюз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой игры счет в противостоянии стал 3:2 в пользу «Предаторз». Шестой матч состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в воскресенье. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.