Букмекеры считают Альвареса явным фаворитом в бою с Чавесом-младшим

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится бой между двумя мексиканцами: Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Букмекеры считают явным фаворитом поединка Альвареса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,12. Котировки на победу Чавеса - 5,50. На ничью - 30,0.

Ожидается, что в случае победы Сауль может будущей осенью провести поединок с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.



