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«Тянцзинь Цюяньцзянь» предлагает Джону Терри контракт на €29 млн в год

Источник:  The SunКомментарии

Китайский клуб «Тянцзинь Цюяньцзянь» предложил защитнику лондонского «Челси» Джону Терри двухлетнее соглашение с зарплатой €29 млн в год. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания Терри также интересуются английские «Вест Бромвич» и «Борнмут».

Ранее пресс-служба «Челси» сообщила, что Терри покинет стан «синих» грядущим летом. По сообщениям британских СМИ руководство лондонского клуба предлагало Терри остаться в клубе в случае завершения карьеры, однако он твердо намерен поиграть, как минимум, еще один сезон.

Напомним, с учетом школы Терри провел в «Челси» 22 года и сыграл в 713 матчах, в том числе в 578 – в роли капитана.  В «Челси» 36-летний защитник становился победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и четырежды - чемпионом Англии. В текущем сезоне он провел 12 матчей за команду во всех турнирах.

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