Сергей Семак: Меня не может раздражать заслуженный успех «Спартака»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак считает закономерным успех «Спартака» в чемпионате России-2016/17.

- Мало шансов, что «Спартак» упустит преимущество. Думаю, существует просто огромная вероятность, что чемпионом станет именно «Спартак». Они молодцы и здорово смотрелись в большинстве матчей.

- Вы как армеец воспринимаете этот триумф «Спартака»? Вас не раздражает этот успех?

- Нет, конечно. Меня не может раздражать заслуженный успех. «Спартак» действительно заслужил то, что находится сейчас на вершине таблицы и на данный момент все заслуженно, - рассказал Семак.

Напомним, после 26 туров «Спартак» опережает в турнирной таблице РФПЛ «Зенит» на восемь очков.

«Уфа» Сергея Семака идет на седьмом месте.

