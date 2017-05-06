Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сент-Луис2 : 1Нэшвилл
Футбол  Арсенал Тула- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -Томь
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  Белоруссия- : -Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Буре: Я не увидел индивидуально яркой игры у сборной России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира Павел Буре поделился впечатлениями от стартового матча сборной России на чемпионате мира против шведской команды (2:1 Б).

- Сборная России в целом играла в этой встрече ровно, я бы не стал никого выделять, потому что не так много забили. Я не увидел индивидуально яркой игры, не увидел прямо отличной игры в исполнении какой-то тройки. В сборной идет естественный процесс: первый матч, мощный соперник, волнение. Только Василевского бы отдельно отметил, он провел игру хорошо. Остальные будут еще сыгрываться, разыгрываться. Самое главное – результат, - цитирует Буре «Р-Спорт».

Напомним, что следующим соперником россиян на турнире будут итальянцы. Встреча состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13:15 по московскому времени.

Матч

Швеция - Россия - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Линдхольм (Раск, Хедман), 14:40 (1:0). Андронов (Барабанов, Проворов), 43:58 (1:1).

Победный буллит:

Панарин - 1:2.

Место и дата

05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андреас Бернард: Нам предстоит встреча с командой, приехавшей в Кельн за золотомГолкипер сборной Италии Андреас Бернард оценил шансы своей команды в предстоящем матче чемпионата мира против российской команды.Погоны для Капризова, корейское чудо и побег в Вегас Шипачева.Топ-события хоккеяПогоны для Капризова, корейское чудо и побег в Вегас Шипачева.Топ-события хоккеяЭти и другие главные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».ЧМХ-2017. Германия примет Швецию, Белоруссия - Чехия и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.Немцы обыграли США на ЧМ, «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», а «Монако» купил себе бельгийский клуб. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.Германия – Швеция. Начало текстовой трансляции в 21:15 (мск)В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Германии сыграет с командой Швеции.Доброе начало при аншлаге! В Кельне Россия обыграла Швецию на старте ЧМДоброе начало при аншлаге! В Кельне Россия обыграла Швецию на старте ЧМОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов делится впечатлениями от первого матча российской сборной на чемпионате мира.Джейк Айкел: Тяжело было проводить первый матч против команды- хозяйки ЧМНападающий сборной США Джейк Айкел прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.Тысячи верст общих границ - и такие разные судьбы? Премьера Канады и США на ЧМТысячи верст общих границ - и такие разные судьбы? Премьера Канады и США на ЧМВ вечерних матчах понедельника на лед вышли североамериканцы. Результаты - и атмосфера этих встреч оказались совершенно разным.«Знарок сказал по секрету…» Лысенков и Пономаренко о победе над шведами (видео)«Знарок сказал по секрету…» Лысенков и Пономаренко о победе над шведами (видео)Обозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко в передаче «ЧМ в Кельне» обсуждают победу России над Швецией.Марко Штурм: Мы в полной мере насладимся победой над сборной СШАГлавный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал победу над командой США (2:1) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.Джефф Блашилл: Немцы провели великолепный матчГлавный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.ЧМХ-2017. Швеция по буллитам уступила России, Чехия проиграла Канаде и другие матчиРезультаты матчей первого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею.Америка сваляла дурака! Первая сенсация на ЧМ-2017Америка сваляла дурака! Первая сенсация на ЧМ-2017Сборная США проиграла первый матч на чемпионате мира в Кельне (1:2), нарвавшись на отчаянное сопротивление хозяев турнира.Сборная Канады с победы над Чехией стартовала на чемпионате мираСборная Канады обыграла команду Чехии (4:1) в стартовом матче чемпионата мира.Германия обыграла США на чемпионате мираМатч чемпионата мира по хоккею между сборными США и Германии завершился победой немецких хоккеистов. Итоговый счет матча – 2:1.Виталий Мутко: Победа над шведами придаст уверенности сборной РоссииВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями после матча Россия – Швеция на чемпионате мира по хоккею. Напомним, что россияне победили по буллитам (2:1 Б).Павел Колобков: Надеюсь, победа над Швецией задаст тон выступлению России на ЧМ-2017Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу сборной России над командой Швеции (2:1 Б.) в стартовом матче чемпионата мира.Рикард Гренборг: Сборной Швеции не хватило газа на все 60 минутГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился впечатлениями после матча со сборной России на чемпионате мира. Напомним, что его команда уступила в серии буллитов (1:2 Б).Виктор Фаст: Был бы еще больше рад за Андронова, если бы он забил не мнеГолкипер сборной Швеции Виктор Фаст поделился впечатлениями после матча со сборной России на чемпионате мира. Напомним, что его команда уступила по буллитам (1:2 Б).«Удары в голову – обычное дело!» Откровения россиян после победы над шведами«Удары в голову – обычное дело!» Откровения россиян после победы над шведамиПосле победы над шведами обозреватель «Советского спорта» обсудил ее с тремя игроками чемпионата мира в нашей команде.
Футбол
Амир Натхо пропустит 3-4 месяца после операции на колене
Футбол
Йоахиму Леву предложили возглавить сборную Китая
Футбол
Марез планирует покинуть «Лестер» будущим летом
Хоккей
Сорокин перезаключил контракт с ЦСКА
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Павел Буре
Павел Буревсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости