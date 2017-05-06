Павел Буре: Я не увидел индивидуально яркой игры у сборной России

Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира Павел Буре поделился впечатлениями от стартового матча сборной России на чемпионате мира против шведской команды (2:1 Б).

- Сборная России в целом играла в этой встрече ровно, я бы не стал никого выделять, потому что не так много забили. Я не увидел индивидуально яркой игры, не увидел прямо отличной игры в исполнении какой-то тройки. В сборной идет естественный процесс: первый матч, мощный соперник, волнение. Только Василевского бы отдельно отметил, он провел игру хорошо. Остальные будут еще сыгрываться, разыгрываться. Самое главное – результат, - цитирует Буре «Р-Спорт».

Напомним, что следующим соперником россиян на турнире будут итальянцы. Встреча состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13:15 по московскому времени.