Андреас Бернард: Нам предстоит встреча с командой, приехавшей в Кельн за золотом

Голкипер сборной Италии Андреас Бернард оценил шансы своей команды в предстоящем матче чемпионата мира против российской команды.

- Мы понимаем, насколько тяжелый нас ждет матч. Во-первых, нам предстоит встреча с одной из лучших команд на турнире, приехавшей в Кельн за золотом. Во-вторых, эта игра будет второй за два дня, при этом матчи со Словакией и Россией разделят всего часов восемнадцать. Так что мы трезво оцениваем шансы на победу против россиян, это будет сложно сделать, это большой вызов, - передает слова Бернарда «Р-Спорт».

Напомним, что сборная Италии станет следующим соперником россиян на чемпионате мира. Встреча состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13:15 по московскому времени.