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Месси готов продлить контракт с «Барселоной»

Источник:  MarcaКомментарии

Аргентинский форвард Лионель Месси достиг договоренности о продлении контракта с «Барселоной», сообщает газета Marca.

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу провел встречу с отцом 29-летнего игрока Хорхе Месси, на которой стороны достигли принципиальной договоренности относительно основных пунктов соглашения.

Ранее издание AS сообщало о том, что Месси отклонил вариант контракта, по которому он должен был зарабатывать 30-35 миллионов евро в год.

Ныне действующее соглашение аргентинца с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года.

В текущем сезоне 29-летний Лионель Месси провел 48 матчей за каталонцев и забил 49 мячей при 18 голевых передачах.

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