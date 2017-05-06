Сергей Семак: Мне не поступало предложение от «Рубина»

Главный тренер «Уфы» не подтвердил информацию о том, что в его услугах был заинтересован казанский «Рубин».

- Никакого предложения поработать тренером в «Рубине» мне не поступало.

Для этого мне нужно самому состояться как тренеру. Поэтому сейчас я и команда нарабатываем опыт. Я только начал свой тренерский путь и для меня самое главное – делать то, чем я занимаюсь, отдаваясь на сто процентов. А насколько получится или не получится – увидим. Сейчас все мои мысли только об «Уфе». Нам сейчас нужно создать боеспособную команду, которая может выиграть у любого соперника, - рассказал Семак.

Напомним, Сергей Семак возглавил «Уфу» после того, как прежний наставник команды Виктор Гончаренко перешел в ЦСКА.

В данный момент уфимцы занимают седьмую строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Рубин» идет на 10-м месте.



