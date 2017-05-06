Ги Буше: После второй игры серии «Оттава» потеряла контроль над ситуацией

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше поделился мнением о серии второго раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (2-2).

- Если бы мне сказали раньше, что мы выйдем во второй раунд Кубка Стэнли и будем подходить к пятому матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс» с равным счетом в серии, я бы с удовольствием принял это. Конечно, мы сохраняем позитивный настрой. Казалось, что все в наших руках после второй игры, но мы потеряли контроль над ситуацией. Сейчас «Рейнджерс» находятся в похожем положении, и неизвестно, к чему это все приведет. Мы проделали хорошую работу дома и намерены продолжить в том же духе. По сути серия начинается с нуля, я смотрю на это исключительно с позитивной стороны, к тому же мы теперь играем дома. Нас списали со счетов до начала серии, списывают и сейчас, но мы не позволим эмоциям взять верх, - цитирует наставника «Сенаторз» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что пятая встреча противостояния пройдет в субботу, 6 апреля в Оттаве. Встреча состоится на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнется в 22:00 по московскому времени.