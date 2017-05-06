Дион Фанеф: Понимаем, как нужно сыграть с «Рейнджерс», чтобы вернуть инициативу

Защитник «Оттавы» Дион Фанеф поделился мнением о серии второго раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (2-2).

- На самом деле мы можем быть довольны, что сейчас равный счет в серии. Мы выиграли два матча, затем они ответили нам у себя дома. Это отличная серия. Мы знаем, на что способны и понимаем, как нужно сыграть, чтобы вернуть инициативу. Если бы нам перед началом противостояния с «Рейнджерс» сказали, что после четырех матчей счет будет 2-2, мы бы согласились на эти условия. Так что давайте соберемся и покажем максимум в субботу при поддержке своих болельщиков, - цитирует защитника «Сенаторз» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что пятая встреча противостояния пройдет в субботу, 6 апреля в Оттаве. Встреча состоится на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнется в 22:00 по московскому времени.