Ален Виньо: Ожидаю очень серьезное сопротивление от «Оттавы», дважды обыгравшей нас в своих стенах

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо поделился ожиданиями от предстоящего пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Оттавы» (2-2).

- Нам нужно продолжать играть дисциплинированно и с полной концентрацией от свистка до свистка. Нельзя поддаваться на провокации после свистка судьи, нам это удавалось на протяжении большей части серии, так что я настраиваю хоккеистов, чтобы они придерживались того же плана. Очевидно, я ожидаю очень серьезное сопротивление от команды, которая дважды обыграла нас в своих стенах. Нам должно помочь, что в составе есть игроки, которые знают, как возвращаться в серии. Травма Карлссона? Думаю, что он сыграет в пятом матче, но это не изменит нашего подхода. Мы знаем, насколько он хорош, но в последних двух встречах нам удалось его сдержать, - передает слова наставника «Рейнджерс» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что пятая встреча противостояния пройдет в субботу, 6 апреля в Оттаве. Встреча состоится на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнется в 22:00 по московскому времени.