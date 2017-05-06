Усэйн Болт: Хочу стать нападающим, способным забивать по 20 голов за сезон

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт хочет попробовать свои силы в большом футболе.

- У меня есть желание стать одним из 50 лучших футболистов, если у меня будет возможность выходить на поле регулярно. Хочу быть нападающим, который забивает минимум 20 мячей за сезон.

Я люблю этот вид спорта, и такая мысль зародилась у меня уже давно. В последние несколько месяцев я разговаривал с клубами, но пока нет ничего конкретного. Посмотрим, что произойдет.

Футбол с физической точки зрения очень тяжелый вид спорта, и я уже немолод, но, думаю, что смогу хорошо играть года четыре, – сказал Болт в интервью So Foot Magazine.

Ранее сообщалось, что знаменитый ямайский спринтер будет тренироваться с дортмундской «Боруссией».