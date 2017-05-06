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Федор Канарейкин: Победа над шведами придаст сборной России уверенности и мотивации

Источник:  ТАССКомментарии

Заслуженный тренер России, экс-наставник «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от первого матча сборной России против команды Швеции на чемпионате мира в Кельне и Париже.

- Все ожидали, что игра будет носить упорный характер, так и вышло. Россия и Швеция - соперники с совершенно равными возможностями. Если в первом периоде шведы были лучше, то потом россияне сумели переломить игру, сумели вкатиться в нее и стали работать агрессивнее. И неважно, кто забивает, главное, что улучшились командные взаимодействия, и это радует. Наша сборная посвежее выглядела в концовке и сумела склонить чашу весов в свою пользу.

Это была разгонная игра, которая, конечно, важна в психологическом плане, победа придаст уверенности и мотивации. Все впереди, в играх предварительного этапа важно наиграть сочетания, наверняка они будут меняться. Впереди нас ждут сложные игры, поэтому здесь есть моменты, которые тренерский штаб будет дорабатывать, - передает слова Канарейкина ТАСС.

Напомним, что следующим соперником россиян на турнире будут итальянцы. Встреча состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13:15 по московскому времени.

Матч

Швеция - Россия - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Линдхольм (Раск, Хедман), 14:40 (1:0). Андронов (Барабанов, Проворов), 43:58 (1:1).

Победный буллит:

Панарин - 1:2.

Место и дата

05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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