Американка Харрисон выиграла забег на 100 метров со сломанной рукой (видео)

Американская бегунья Кендра Харрисон получила перелом левой руки на старте забега на дистанции 100 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, но все равно одержала победу.

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По прогнозам врачей, срок восстановления американки составит шесть недель, сообщает «Лента.ру».



24-летняя спортсменка во время забега показала результат 12,59 секунды.

Отметим, что Харрисон — обладательница мирового рекорда в беге с барьерами на дистанции 100 метров (12,20).