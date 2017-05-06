Американка Харрисон выиграла забег на 100 метров со сломанной рукой (видео)
Американская бегунья Кендра Харрисон получила перелом левой руки на старте забега на дистанции 100 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, но все равно одержала победу.
По прогнозам врачей, срок восстановления американки составит шесть недель, сообщает «Лента.ру».
24-летняя спортсменка во время забега показала результат 12,59 секунды.Отметим, что Харрисон — обладательница мирового рекорда в беге с барьерами на дистанции 100 метров (12,20).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически