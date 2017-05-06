Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  Белоруссия- : -Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Футбол  Арсенал Тула- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -Томь
Хоккей  Оттава- : -Рейнджерс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Американка Харрисон выиграла забег на 100 метров со сломанной рукой (видео)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Американская бегунья Кендра Харрисон получила перелом левой руки на старте забега на дистанции 100 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, но все равно одержала победу. 

По прогнозам врачей, срок восстановления американки составит шесть недель, сообщает «Лента.ру».

24-летняя спортсменка во время забега показала результат 12,59 секунды.

Отметим, что Харрисон — обладательница мирового рекорда в беге с барьерами на дистанции 100 метров (12,20).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Месси готов продлить контракт с «Барселоной»
Футбол
Сергей Семак: Меня не может раздражать заслуженный успех «Спартака»
Футбол
«Тянцзинь Цюяньцзянь» предлагает Джону Терри контракт на €29 млн в год
Бокс
Букмекеры считают Альвареса явным фаворитом в бою с Чавесом-младшим
все новости