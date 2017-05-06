Райан Гетцлаф: У «Анахайма» появились шансы в концовке, и мы смогли вернуться

Капитан «Анахайма» Райан Гетцлаф прокомментировал волевую победу своей команды над «Эдмонтоном» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

- Во время плей-офф всегда нужно придерживаться своего стиля игры. У нас было много шансов по ходу игры, но мы их не реализовали. А наши соперники забросили свои шайбы.

У «Анахайма» появились шансы в концовке, и мы их реализовали. Здорово, что в итоге смогли победить. Были уверены, что будем бороться до самого конца, и мы смогли вернуться, - заявил Гетцлаф.

Напомним, «Утки» смогли сравнять счет в конце третьего периода, уступая со счетом 0:3. Во втором тайме Кори Перри с подачи Гетцлафа забросил победную шайбу.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Анахайма». Шестая игра серии состоится 8 мая в Канаде.



