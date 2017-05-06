Райан Гетцлаф: У «Анахайма» появились шансы в концовке, и мы смогли вернуться
Капитан «Анахайма» Райан Гетцлаф прокомментировал волевую победу своей команды над «Эдмонтоном» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
- Во время плей-офф всегда нужно придерживаться своего стиля игры. У нас было много шансов по ходу игры, но мы их не реализовали. А наши соперники забросили свои шайбы.
У «Анахайма» появились шансы в концовке, и мы их реализовали. Здорово, что в итоге смогли победить. Были уверены, что будем бороться до самого конца, и мы смогли вернуться, - заявил Гетцлаф.
Напомним, «Утки» смогли сравнять счет в конце третьего периода, уступая со счетом 0:3. Во втором тайме Кори Перри с подачи Гетцлафа забросил победную шайбу.
#ScoreyPerry FOR THE WIN! #LetsGoDucks pic.twitter.com/CKo5r0t8N9— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 6 мая 2017 г.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Анахайма». Шестая игра серии состоится 8 мая в Канаде.
Матч
Анахайм - Эдмонтон - 4:3 О.Т. (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)
Голы:
Драйзайтль (Ларссон, Клефбом), 20:15 (0:1). Макдэвид (Летесту, Ньюджент-Хопкинс), 22:55 (0:2 - бол.). Каджула (Расселл, Макдэвид), 32:28 (0:3). Гецлаф (Кеслер, Сильверберг), 56:44 (1:3). Фаулер (Перри, Сильверберг), 57:19 (2:3). Ракелль (Перри, Фаулер), 59:45 (3:3). Перри (Гецлаф, Ракелль), 86:57 (4:3).
Место и дата
06 мая 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция