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В Сочи открылся Парк Кубка конфедераций

Источник:  ТАССКомментарии

Парк Кубка конфедераций 2017 года по футболу открылся в Южном моле морского порта Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие бывший форвард сборной Австралии и английского «Ливерпуля» Харри Кьюэлл, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Анатолий Пахомов.

- Впереди нас ждет самый любимый праздник - чемпионат мира 2018 года, и всего лишь 50 дней осталось до старта Кубка конфедераций. Мы готовы к этому спортивному празднику, - подчеркнул Пахомов.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).

Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия.

Матч-открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится в Петербурге. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира-2018 начнется 14 июня и завершится 15 июля.

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