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«Амкар» - ЦСКА. Чалов и Натхо сыграют с первых минут

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 27-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром».

ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Головин, Чалов, Витиньо.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени в Перми.

Отметим, что безвыигрышная серия «Амкара» в национальном первенстве составляет семь встреч.

Матч

Амкар - ЦСКА

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция


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