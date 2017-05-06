«Амкар» - ЦСКА. Чалов и Натхо сыграют с первых минут
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 27-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром».
ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Головин, Чалов, Витиньо.
Наш состав на #АмкарЦСКА! Федя Чалов появится на поле с первых минут! pic.twitter.com/3DnTnv5XaG— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 мая 2017 г.
Предматчевый протокол #АмкарЦСКА pic.twitter.com/cSAsWCQsyN— FC Amkar (@fc_amkar) 6 мая 2017 г.
Матч начнется в 14:00 по московскому времени в Перми.
Отметим, что безвыигрышная серия «Амкара» в национальном первенстве составляет семь встреч.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция
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