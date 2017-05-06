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Сын Кости Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге

Источник:  ТАССКомментарии

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в суперлегком весе Константина Цзю, Тим победил новозеландца Ивану Сиау. Об этом сообщает ТАСС.

В рейтинговом четырехраундовом бою в весовой категории до 72,6 кг в Новой Зеландии Цзю победил Сиау техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, на счету 22-летнего Цзю четыре победы, три из которых нокаутом, при этом спортсмен не потерпел ни одного поражения.

Следующий поединок Цзю проведет 27 мая против австралийца Уилла Парсонса.

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