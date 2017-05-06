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Гол Витселя не спас «Тяньцзинь Цюаньцзянь» от поражения

Источник:  ФК «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Комментарии

В матче восьмого тура чемпионата Китая «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уступил «Чанчунь Ятай» со счетом 1:3.

На гол Акселя Витселя с пенальти гости ответили дублем экс-игрока «Зенита» Саболча Хусти и голом Анзура Исмаилова.

После этой встречи команда Витселя занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Клуб из Чанчуня с семью очками расположился на 11-й строчке.

Следующий матч «Тяньцзинь Цюаньцзянь» проведет 13 мая против «Гуйчжоу Чжичэн». «Чанчунь Ятай» на следующий день примет «Гуанчжоу Эвергранд».

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