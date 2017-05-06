Дубль Самодина помог «Енисею» переиграть «Сокол» в 35-м туре ФНЛ

Футболисты «Енисея» на своем поле обыграли саратовский «Сокол» в матче 35-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Артур Саркисов и Сергей Самодин, оформивший в этой встрече дубль. У «Сокола» точный удар на счету Михаила Платика.

После этой игры «Енисей», набрав 57 очков, занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол», имея в активе 36 баллов, занимает 16-е место.