Дубль Самодина помог «Енисею» переиграть «Сокол» в 35-м туре ФНЛ
Футболисты «Енисея» на своем поле обыграли саратовский «Сокол» в матче 35-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились Артур Саркисов и Сергей Самодин, оформивший в этой встрече дубль. У «Сокола» точный удар на счету Михаила Платика.
После этой игры «Енисей», набрав 57 очков, занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол», имея в активе 36 баллов, занимает 16-е место.
Матч
Голы
Саркисов 34 (1:0). Платика 67 (1:1). Самодин 75 (2:1). Самодин 82 (3:1).
Состав
Енисей: Опарин, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Тен, 71), Иванов (Фатуллаев, 80), Ланин, Алиев (Тихонов М., 86), Саркисов, Самодин, Козлов (Семакин, 69)
Сокол: Фёдоров, Магадиев, Ходырев, Климов, Васянович, Семёнов, Романенко, Дудолев (Паштов, 65), Мануковский, Платика, Галыш (Шпитальный, 79)
Предупреждения:
Козлов, 64 - нет
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
06 мая 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция