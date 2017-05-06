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Дубль Самодина помог «Енисею» переиграть «Сокол» в 35-м туре ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Енисея» на своем поле обыграли саратовский «Сокол» в матче 35-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Артур Саркисов и Сергей Самодин, оформивший в этой встрече дубль.  У «Сокола» точный удар на счету Михаила Платика.

После этой игры «Енисей», набрав 57 очков, занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол», имея в активе 36 баллов, занимает 16-е место.

Матч

Енисей - Сокол - 3:1 (1:0)

Голы

Саркисов 34 (1:0). Платика 67 (1:1). Самодин 75 (2:1). Самодин 82 (3:1).

Состав

Енисей: Опарин, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Тен, 71), Иванов (Фатуллаев, 80), Ланин, Алиев (Тихонов М., 86), Саркисов, Самодин, Козлов (Семакин, 69)

Сокол: Фёдоров, Магадиев, Ходырев, Климов, Васянович, Семёнов, Романенко, Дудолев (Паштов, 65), Мануковский, Платика, Галыш (Шпитальный, 79)

Предупреждения:

Козлов, 64 - нет

Судья:

Василий Казарцев (Россия)

Место и дата

06 мая 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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