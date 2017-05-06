Коннор Макдэвид: Пятый матч с «Анахаймом» - большое разочарование
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение своей команды от «Анахайма» в пятом матче второго раунда плей-офф (3:4).
- Не нужно много говорить об этом. Сегодняшний матч - большое разочарование.
Во время третьего гола соперника была сумасшедшая борьба у ворот. У Тэлбота действительно не было шанса спасти нашу команду. Это был сложный матч и для рефери. В итоге он решил исход игры, – заявил Макдэвид.
Напомним, «Утки» смогли сравнять счет в конце третьего периода, уступая со счетом 0:3. Во втором тайме Кори Перри с подачи Гетцлафа забросил победную шайбу.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Анахайма». Шестая игра серии состоится 8 мая в Канаде.
Матч
Анахайм - Эдмонтон - 4:3 О.Т. (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)
Голы:
Драйзайтль (Ларссон, Клефбом), 20:15 (0:1). Макдэвид (Летесту, Ньюджент-Хопкинс), 22:55 (0:2 - бол.). Каджула (Расселл, Макдэвид), 32:28 (0:3). Гецлаф (Кеслер, Сильверберг), 56:44 (1:3). Фаулер (Перри, Сильверберг), 57:19 (2:3). Ракелль (Перри, Фаулер), 59:45 (3:3). Перри (Гецлаф, Ракелль), 86:57 (4:3).
Место и дата
06 мая 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция