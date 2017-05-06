Коннор Макдэвид: Пятый матч с «Анахаймом» - большое разочарование

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение своей команды от «Анахайма» в пятом матче второго раунда плей-офф (3:4).

- Не нужно много говорить об этом. Сегодняшний матч - большое разочарование.

Во время третьего гола соперника была сумасшедшая борьба у ворот. У Тэлбота действительно не было шанса спасти нашу команду. Это был сложный матч и для рефери. В итоге он решил исход игры, – заявил Макдэвид.

Напомним, «Утки» смогли сравнять счет в конце третьего периода, уступая со счетом 0:3. Во втором тайме Кори Перри с подачи Гетцлафа забросил победную шайбу.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Анахайма». Шестая игра серии состоится 8 мая в Канаде.







