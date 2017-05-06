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Харри Кьюэлл: На Кубке конфедераций нет слабых команд

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший форвард сборной Австралии и английского «Ливерпуля» Харри Кьюэлл пригласил австралийских болельщиков в Сочи поддержать сборную на Кубке конфедераций.

- Я приглашаю болельщиков из своей страны посетить Сочи, потому что матчи Кубка конфедераций важны как для сборной России, так и для сборной Австралии, и футболистам нужна поддержка болельщиков.

На Кубке конфедераций нет слабых команд. Сборная Германии - сильный соперник, но я уверен, что шансы на победу у футболистов моей страны есть, - цитирует Кьюэлла ТАСС.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).

Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия.

Матч-открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится в Петербурге. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.

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