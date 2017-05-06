Греческий теннисист дисквалифицирован пожизненно за организацию договорных матчей
Греческий теннисист Константинос Микос пожизненно дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки для действующих игроков и организацию договорных матчей.
По данным расследования независимой комиссии по расследованию коррупции в теннисе (TIU), в 2013 году Микос заплатил соотечественнику Александросу Якуповичу за фиксированный результат в сетах и матче.
Было установлено, что Константинос делал ставки сразу с двух
аккаунтов в букмекерских конторах. Якупович уже был пожизненно
дисквалифицирован в 2015 году.
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