Греческий теннисист дисквалифицирован пожизненно за организацию договорных матчей

Греческий теннисист Константинос Микос пожизненно дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки для действующих игроков и организацию договорных матчей.

По данным расследования независимой комиссии по расследованию коррупции в теннисе (TIU), в 2013 году Микос заплатил соотечественнику Александросу Якуповичу за фиксированный результат в сетах и матче.

Было установлено, что Константинос делал ставки сразу с двух аккаунтов в букмекерских конторах. Якупович уже был пожизненно дисквалифицирован в 2015 году.

