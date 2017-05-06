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Роман Ротенберг: Сборная России в игре со шведами проявила командный дух

Источник:  Р-СпортКомментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал старт российской сборной на чемпионате мира в Кельне и Париже.

- Сборная России в игре со шведами проявила командный дух, все играли друг за друга, сплотились в единый кулак. Для нас важно, что Василевский сыграл на высочайшем уровне. Это только первый матч, мы идем дальше. Вчера весь тренерский штаб смотрел матч сборных США и Германии, и мы увидели, что у американцев хорошее движение, и понятно, что они будут добавлять по ходу турнира, как и сборная Швеции. У немцев крепкая дисциплинированная команда, у них мощная поддержка. В общем, очевидно, просто на групповом этапе не будет, - приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, что в первом мачте группового турнира сборная России одержала победу в серии буллитов на командой Швеции со счетом 2:1. Следующим соперником россиян на турнире будут итальянцы. Встреча состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.

Матч

Швеция - Россия - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Линдхольм (Раск, Хедман), 14:40 (1:0). Андронов (Барабанов, Проворов), 43:58 (1:1).

Победный буллит:

Панарин - 1:2.

Место и дата

05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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