Касаткина уступила Винчи на турнире в Мадриде
Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Мадриде уступила итальянке Роберте Винчи.
Матч продолжался 1 час 19 минут. 19-летняя Касаткина, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, реализовала два брейк-пойнта из четырех и проиграла 4 гейма на своей подаче.
Винчи, одержавшая победу в трех сетах, во втором круге сыграет либо с румынкой Симоной Халеп, либо с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.
Напомним, Россию на турнире в Мадриде также представят Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA
Категория «Премьер»
Призовой фонд - 5 439 350 долларов США
Первый круг
Винчи (Италия) - Касаткина (Россия) - 6:1, 1:6, 6:1.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически