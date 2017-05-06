Касаткина уступила Винчи на турнире в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Мадриде уступила итальянке Роберте Винчи.

Матч продолжался 1 час 19 минут. 19-летняя Касаткина, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, реализовала два брейк-пойнта из четырех и проиграла 4 гейма на своей подаче.

Винчи, одержавшая победу в трех сетах, во втором круге сыграет либо с румынкой Симоной Халеп, либо с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.

Напомним, Россию на турнире в Мадриде также представят Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA

Категория «Премьер»

Призовой фонд - 5 439 350 долларов США

Первый круг

Винчи (Италия) - Касаткина (Россия) - 6:1, 1:6, 6:1.

