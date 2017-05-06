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Паркер победил Кожану и защитил чемпионский пояс WBO в тяжелом весе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новозеландец Джозеф Паркер победил по очкам румынского тяжеловеса Развана Кожану и защитил принадлежащий ему чемпионский пояс WBO.

Изначально соперником Паркера должен был стать британец Хьюи Фьюри, однако он отказался выйти на ринг, сославшись на травму.

В результате, оппонентом чемпиона стал один из его спарринг-партнеров - 125-килограммовый Разван Кожану.

По ходу поединка, который продолжался все 12 раундов, Кожану дразнил соперника и провоцировал его на атаки, однако сам наносил мало ударов. Но и Джозефу не удавалось причинить румыну серьезного ущерба.

В итоге Паркер взял верх единогласным решением судей - 119:108, 117:110, 117:110.

Ранее Джозеф Паркер заявлял о своем желании выйти на ринг с чемпионом мира по версиям WBA и IBF британцес Энтони Джошуа.

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