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«Спартак-2» на своем поле уступил «Тамбову» в 35-м туре ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак-2» уступил «Тамбову» в мачте 35-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:2.

На 36-й минуте встречи счет в матче открыл полузащитник тамбовской команды Сергей Шевчук. На 53-й минуте нападающий москвичей Денис Давыдов восстановил равновесие. Однако на 71-й минуте «Тамбов» снова вышел вперед, отличился полузащитник Денис Поярков.

После этой встречи «Спартак-2» набрал 53 очка и занимает пятую строчу в турнирной таблице. «Тамбов» имея на своем счету 52 очков, находится на шестом месте в первенстве ФНЛ.

Матч

Спартак-2 - Тамбов - 1:2 (0:1)

Голы

Шевчук 36 (0:1). Давыдов 53 (1:1). Часовских 71 (1:2).

Состав

Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Сокол, Щербаков, Леонтьев, Пантелеев, Самсонов, Савичев, Бакаев, Нимели, Давыдов

Тамбов: Вавилин, Горбатюк, Овсиенко, Быстров, Шляков, Трусевич, Чернышов, Мурнин, Шевчук, Дорожкин, Делькин

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

06 мая 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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