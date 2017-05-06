«Спартак-2» на своем поле уступил «Тамбову» в 35-м туре ФНЛ

«Спартак-2» уступил «Тамбову» в мачте 35-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:2.

На 36-й минуте встречи счет в матче открыл полузащитник тамбовской команды Сергей Шевчук. На 53-й минуте нападающий москвичей Денис Давыдов восстановил равновесие. Однако на 71-й минуте «Тамбов» снова вышел вперед, отличился полузащитник Денис Поярков.

После этой встречи «Спартак-2» набрал 53 очка и занимает пятую строчу в турнирной таблице. «Тамбов» имея на своем счету 52 очков, находится на шестом месте в первенстве ФНЛ.