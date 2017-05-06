«Спартак-2» на своем поле уступил «Тамбову» в 35-м туре ФНЛ
«Спартак-2» уступил «Тамбову» в мачте 35-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:2.
На 36-й минуте встречи счет в матче открыл полузащитник тамбовской команды Сергей Шевчук. На 53-й минуте нападающий москвичей Денис Давыдов восстановил равновесие. Однако на 71-й минуте «Тамбов» снова вышел вперед, отличился полузащитник Денис Поярков.
После этой встречи «Спартак-2» набрал 53 очка и занимает пятую строчу в турнирной таблице. «Тамбов» имея на своем счету 52 очков, находится на шестом месте в первенстве ФНЛ.
Матч
Спартак-2 - Тамбов - 1:2 (0:1)
Голы
Шевчук 36 (0:1). Давыдов 53 (1:1). Часовских 71 (1:2).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Сокол, Щербаков, Леонтьев, Пантелеев, Самсонов, Савичев, Бакаев, Нимели, Давыдов
Тамбов: Вавилин, Горбатюк, Овсиенко, Быстров, Шляков, Трусевич, Чернышов, Мурнин, Шевчук, Дорожкин, Делькин
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
06 мая 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция