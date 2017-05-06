Алексей Жамнов: У шведов большинство игроков было из НХЛ, и в концовке их усталость была заметна

Главный скаут сборной России Алексей Жамнов прокомментировал старт российской сборной на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

- Это была первая игра, здесь много говорить не стоит. Волнение присутствовало, много что не получалось, было много брака. Все равно есть разница между большими площадками и маленькими. У шведов большинство игроков было из НХЛ, и в концовке их усталость была заметна. Но это только первая игра, надеемся, что ребята быстро адаптируются. У нас молодая команда, это плюс.

Помню по себе, когда играл, что когда переходишь после канадской площадки на большую, за сезон привыкаешь к маленьким площадкам, и адаптация к ним нужна. Тот же Кучеров рассказывает, что там, когда играет в большинстве, кажется, что до борта еще далеко, а на самом деле он уже вот. Здесь все наоборот, - передает слова Жамнова «Р-Спорт».

Напомним, что в первом мачте группового турнира сборная России одержала победу в серии буллитов на командой Швеции со счетом 2:1. Следующим соперником россиян на турнире будут итальянцы. Встреча состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.