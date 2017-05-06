Андрей Тихонов: «Енисею» для игры в РФПЛ нужен стадион, но мы не можем выходить и проигрывать

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов оценил перспективы своей команды на выход в премьер-лигу.

- Главное, что нужно для игры в элитном дивизионе — это стадион. Центральный скоро закрывают на реконструкцию, но клуб прорабатывает несколько вариантов, чтобы этот вопрос решить.

Ну а мы играем от матча к матчу, выходим на поле и честно делаем свою работу, начиная от директора и заканчивая работниками клуба.

Мы стараемся играть так, чтобы нам сказали спасибо. Мы не можем выходить и проигрывать, мы собирались здесь не для этого!, - цитирует Тихонова официальный сайт клуба.

Сегодня «Енисей» нанес поражение «Соколу» в матче 35-го тура первенства ФНЛ.

В данный момент команда Андрея Тихонова занимает третью строчку в турнирной таблице.