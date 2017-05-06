Андрей Тихонов: «Енисею» для игры в РФПЛ нужен стадион, но мы не можем выходить и проигрывать
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов оценил перспективы своей команды на выход в премьер-лигу.
- Главное, что нужно для игры в элитном дивизионе — это стадион. Центральный скоро закрывают на реконструкцию, но клуб прорабатывает несколько вариантов, чтобы этот вопрос решить.
Ну а мы играем от матча к матчу, выходим на поле и честно делаем свою работу, начиная от директора и заканчивая работниками клуба.
Мы стараемся играть так, чтобы нам сказали спасибо. Мы не можем выходить и проигрывать, мы собирались здесь не для этого!, - цитирует Тихонова официальный сайт клуба.
Сегодня «Енисей» нанес поражение «Соколу» в матче 35-го тура первенства ФНЛ.
В данный момент команда Андрея Тихонова занимает третью строчку в турнирной таблице.
Матч
Голы
Саркисов 34 (1:0). Платика 67 (1:1). Самодин 75 (2:1). Самодин 82 (3:1).
Состав
Енисей: Опарин, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Тен, 71), Иванов (Фатуллаев, 80), Ланин, Алиев (Тихонов М., 86), Саркисов, Самодин, Козлов (Семакин, 69)
Сокол: Фёдоров, Магадиев, Ходырев, Климов, Васянович, Семёнов, Романенко, Дудолев (Паштов, 65), Мануковский, Платика, Галыш (Шпитальный, 79)
Предупреждения:
Козлов, 64 - нет
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
06 мая 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция