Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 2ЦСКА
Хоккей  Белоруссия- : -Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Футбол  Арсенал Тула- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -Томь
Хоккей  Оттава- : -Рейнджерс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Тихонов: «Енисею» для игры в РФПЛ нужен стадион, но мы не можем выходить и проигрывать

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов оценил перспективы своей команды на выход в премьер-лигу.

- Главное, что нужно для игры в элитном дивизионе — это стадион. Центральный скоро закрывают на реконструкцию, но клуб прорабатывает несколько вариантов, чтобы этот вопрос решить.

Ну а мы играем от матча к матчу, выходим на поле и честно делаем свою работу, начиная от директора и заканчивая работниками клуба.

Мы стараемся играть так, чтобы нам сказали спасибо. Мы не можем выходить и проигрывать, мы собирались здесь не для этого!, - цитирует Тихонова официальный сайт клуба.

Сегодня «Енисей» нанес поражение «Соколу» в матче 35-го тура первенства ФНЛ.

В данный момент команда Андрея Тихонова занимает третью строчку в турнирной таблице.

Матч

Енисей - Сокол - 3:1 (1:0)

Голы

Саркисов 34 (1:0). Платика 67 (1:1). Самодин 75 (2:1). Самодин 82 (3:1).

Состав

Енисей: Опарин, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Тен, 71), Иванов (Фатуллаев, 80), Ланин, Алиев (Тихонов М., 86), Саркисов, Самодин, Козлов (Семакин, 69)

Сокол: Фёдоров, Магадиев, Ходырев, Климов, Васянович, Семёнов, Романенко, Дудолев (Паштов, 65), Мануковский, Платика, Галыш (Шпитальный, 79)

Предупреждения:

Козлов, 64 - нет

Судья:

Василий Казарцев (Россия)

Место и дата

06 мая 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Градиленко: Каррера не позволит игрокам снизить требования к себеБывший защитник ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Градиленко считает, , что главный тренер красно-белых Массимо Каррера не даст своим подопечным расслабиться в последних турах РФПЛ.РФПЛ. 27-й тур. «Амкар» уступил ЦСКА, «Спартак» – «Томь» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 27-го тура чемпионата России.ЦСКА нанес поражение «Амкару» в ПермиФутболисты ЦСКА переиграли на выезде «Амкар» в матче 27-го тура чемпионата России.«Спартак-2» на своем поле уступил «Тамбову» в 35-м туре ФНЛ«Спартак-2» уступил «Тамбову» в мачте 35-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:2.Каррера ничему не научил «Спартак»? Борзыкин отвечает ЛовчевуКаррера ничему не научил «Спартак»? Борзыкин отвечает ЛовчевуОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин не согласен с мнением Евгения Ловчева о работе Массимо Карреры в «Спартаке».«Амкар» – ЦСКА. ОнлайнВ рамках 27-го тура чемпионата России «Амкар» сыграет с ЦСКА.Дубль Самодина помог «Енисею» переиграть «Сокол» в 35-м туре ФНЛФутболисты «Енисея» на своем поле обыграли саратовский «Сокол» в матче 35-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.Игорь Лебеденко: С «Зенитом» будет дождь, и на новом стадионе протечет крышаИгорь Лебеденко: С «Зенитом» будет дождь, и на новом стадионе протечет крышаИгорь Лебеденко – о «договорняке» с «Уралом», уходе из «Терека», нервах Павлюченко и том, что сделали бы с Ари в хоккее.«Амкар» - ЦСКА. Чалов и Натхо сыграют с первых минутСтал известен стартовый состав ЦСКА на матч 27-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром».Сергей Семак: Мне не поступало предложение от «Рубина»Главный тренер «Уфы» не подтвердил информацию о том, что в его услугах был заинтересован казанский «Рубин».Сергей Семак: Меня не может раздражать заслуженный успех «Спартака»Главный тренер «Уфы» Сергей Семак считает закономерным успех «Спартака» в чемпионате России-2016/17.Амир Натхо пропустит 3-4 месяца после операции на коленеПолузащитник московского «Локомотива» Амир Натхо перенес операцию на крестообразных связках колена.Потери ЦСКА, будущее Луческу и невероятные котировки на матч «Спартака» (видео)Потери ЦСКА, будущее Луческу и невероятные котировки на матч «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Бердыев – номер один в РФПЛ». Ловчев - с тренерскими итогами сезона«Бердыев – номер один в РФПЛ». Ловчев - с тренерскими итогами сезонаОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит предварительные итоги сезона для самых заметных тренеров РФПЛ.ФНЛ. 35-й тур. «Енисей» – «Сокол», «Спартак-2» – «Тамбов» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 35-го тура первенства ФНЛ.«Спартак» – «Томь». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В рамках 27-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Томью».«Арсенал» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)В рамках 27-го тура чемпионата России «Арсенал» сыграет с «Ростовом».Букмекеры не оставили «Томи» шансов в матче со «Спартаком»Букмекерские конторы выставил коэффициенты на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Спартак» принимает «Томь».Мориц Бауэр: Вероятно, «Уфа» будет играть в пять защитниковЗащитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился ожиданиями от предстоящего матча с Уфой».Александр Бубнов: «Ростов» минимально обыграет «Арсенал»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Арсенал» примет «Ростов».
Футбол
Марат Хуснуллин: «Лужники» являются одним из самых безопасных стадионов в мире
Футбол
«Арсенал» - «Ростов». Калачев вернулся в состав гостей, Бухаров вне заявки
Хоккей
Харийс Витолиньш: Матч с итальянцами сборной России нужен для уверенности
Футбол
Андрей Тихонов: «Енисею» для игры в РФПЛ нужен стадион, но мы не можем выходить и проигрывать
все новости
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Андрей Тихонов
Андрей Тихоноввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости