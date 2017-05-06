Харийс Витолиньш: Матч с итальянцами сборной России нужен для уверенности

Тренер сборной Россиии Харийс Витолиньш поделился планами на второй матч национальной команды на чемпионате мира против Италии.

- Главное для нас будет настрой, все будет зависеть от нас. Все же видели, что в пятницу американцы были лучше немцев, но столько ненужных бросков, столько лишнего движения - игра затянулась, и в конце американцы проиграли. У нас будет превосходство, итальянцы будут играть от обороны, давать возить себя по углам, так что надо играть в свой хоккей, получать больше уверенности. И надо большинство наиграть, тут судьи ничего не свистят, так что надо заставлять больше фолить на себе, - передает слова Витолиньша «Р-Спорт».

Напомним, что в первом мачте группового турнира сборная России одержала победу в серии буллитов на командой Швеции со счетом 2:1. Следующим соперником россиян на турнире будут итальянцы. Встреча состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.