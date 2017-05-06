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«Арсенал» - «Ростов». Калачев вернулся в состав гостей, Бухаров вне заявки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен состав «Ростова» на матч 27-го тура РФПЛ с «Арсеналом».

На поле тульского стадиона желто-синие выйдут в следующем составе:

Медведев, Байрамян, Навас, Гацкан. Кудряшов, Калачев, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун

Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Киреев, Могилевец

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров пропускает матч с туляками из-за повреждения.

Напомним, что матч «Арсенал» - «Ростов» начнется в 16:30. 
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