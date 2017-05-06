Марат Хуснуллин: «Лужники» являются одним из самых безопасных стадионов в мире

Большая спортивная арена «Лужники» после реконструкции стал одним из самых безопасных в мире. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

- Одна из самых современных систем безопасности. Более тысячи камер на территории стадиона. С уверенностью можно сказать, что стадион получился одним из самых безопасных в мире, - приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Напомним, на обновленном стадионе «Лужники» пройдут матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года.

В результате реконструкции, которая проводилась перед чемпионатом мира 2018 года, вместимость стадиона увеличилась с 78 до 81 тысячи зрителей.