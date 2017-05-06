Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 2ЦСКА
Хоккей  Белоруссия- : -Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Футбол  Арсенал Тула- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -Томь
Хоккей  Оттава- : -Рейнджерс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марат Хуснуллин: «Лужники» являются одним из самых безопасных стадионов в мире

Источник:  ТАССКомментарии

Большая спортивная арена «Лужники» после реконструкции стал одним из самых безопасных в мире. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

- Одна из самых современных систем безопасности. Более тысячи камер на территории стадиона. С уверенностью можно сказать, что стадион получился одним из самых безопасных в мире, - приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Напомним, на обновленном стадионе «Лужники» пройдут матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года.

В результате реконструкции, которая проводилась перед чемпионатом мира 2018 года, вместимость стадиона увеличилась с 78 до 81 тысячи зрителей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Сочи открылся Парк Кубка конфедерацийПарк Кубка конфедераций 2017 года по футболу открылся в Южном моле морского порта Сочи. Об этом сообщает ТАСС.Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию МессиКак сообщает пресс-служба ФИФА, апелляционный комитет спортивной организации удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси, о дисквалификации игрока.В «Лужниках» начали наносить разметку на полеРабочие начали наносить игровую разметку на натуральный газон стадиона «Лужники», сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.Виталий Мутко: Расследование французов? Пусть себе проводят, нам-то что?Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о том, что финансовая прокуратура Франции начала проверку хода выборов хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.Месси отказался дать объяснения ФИФА о своем поведении в матче со сборной ЧилиНападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял решение не объяснять представителям ФИФА свое поведение в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с командой Чили (1:0). Об этом сообщает Marca.Рядом с волгоградским аэропортом посадят лес в виде цифр 2018Волгоградские лесники приступили к реализации уникальной экологической акции в районе международного аэропорта - высадке 12 000 вязов в виде цифр 2018.В Нижнем Новгороде выделят 147 млн рублей на реконструкцию базы к ЧМ-2018Правительство Нижегородской области намерено выделить 147 миллионов рублей на реконструкцию стадиона «Локомотив», который станет базой для одной из сборных во время чемпионата мира-2018, сообщает НИА «Нижний Новгород».Виталий Мутко: Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» находится в диапазоне стоимости «Уэмбли»Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Шоу может больше не сыграть до конца сезонаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, скорее всего, пропустит концовку сезона из-за травмы ноги, которую он получил в воскресенье в матче 35-го тура премьер-лиги с «Суонси» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».Виталий Мутко: «Лужники» могут претендовать на финал Лиги чемпионов, но нас просят быть поскромнееПрезидент РФС Виталий Мутко уверен в том, что реконструированный московский стадион «Лужники» сможет принимать международные матчи самого высокого уровня.В Москве открылся парк Кубка конфедераций (фото)В российской столице открылся парк, посвященный Кубку конфедераций ФИФА-2017.Виталий Мутко: Россия честно получила чемпионат мира, это одно из лучших решений ФИФАПрезидент РФС Виталий Мутко в очередной раз подчеркнул, что Россия по праву получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года.Сборная Южной Кореи впервые пробилась в элиту мирового хоккеяМужская сборная Южной Кореи впервые завоевала право сыграть в следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.Казаков стал послом Саранска на ЧМ-2018Футбольный комментатор Илья Казаков стал послом Саранска как города-организатора чемпионата мира, сообщает Welcome2018.com.Джанни Инфантино: Надеюсь, что сборная из Южной Америки выиграет чемпионат мира-2018Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2018 году чемпионом мира станет южноамериканская сборная. Напомним, что турнир пройдет в России.Главгосэкспертиза одобрила изменения в бюджете строительства стадиона на 45 тысяч мест в Нижнем НовгородеСтроительство ростовского стадиона к ЧМ-2018 близко к завершениюНа данный момент готовность строительного объекта составляет 72%. Ожидается, что стадион будет сдан к 1 ноября 2017 года.На «Екатеринбург-Арене» начали монтаж футбольного поляНа «Екатеринбург-Арене», где пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу-2018, приступили к устройству системы кондиционирования и работам по установке футбольного поля.Георгий Полтавченко: Компетентные органы разберутся с расходами при строительстве стадиона «Санкт-Петербург»Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поделился мнением о новом стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.Виталий Мутко: Работы по развитию футбола много, пока от нее есть неудовлетворенностьПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о развитии российского футбола после проведения чемпионата мира-2018.
Футбол
Марат Хуснуллин: «Лужники» являются одним из самых безопасных стадионов в мире
Футбол
«Арсенал» - «Ростов». Калачев вернулся в состав гостей, Бухаров вне заявки
Хоккей
Харийс Витолиньш: Матч с итальянцами сборной России нужен для уверенности
Футбол
Андрей Тихонов: «Енисею» для игры в РФПЛ нужен стадион, но мы не можем выходить и проигрывать
все новости
Стадион «Лужники»
Стадион «Лужники»
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости