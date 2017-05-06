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Воро покинет пост главного тренера «Валенсии»

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Гонсалес Воро сообщил о том, что он покинет свой пост по завершении текущего сезона.

- Вчера мне сообщили о том, что клуб ищет нового главного тренера. Мы на многих пресс-конференциях обсуждали мое будущее, и я всегда говорил, что окончательное ешение остается за клубом.

Тем не менее, я продолжу работу в «Валенсии». Пока не знаю, в каком качестве, – рассказал Воро.

В данный момент «летучие мыши» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице примеры. 

Матч

Валенсия - Осасуна

Место и дата

07 мая 17:15, Месталья, Онлайн-трансляция


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