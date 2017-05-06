Воро покинет пост главного тренера «Валенсии»

Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Гонсалес Воро сообщил о том, что он покинет свой пост по завершении текущего сезона.

- Вчера мне сообщили о том, что клуб ищет нового главного тренера. Мы на многих пресс-конференциях обсуждали мое будущее, и я всегда говорил, что окончательное ешение остается за клубом.

Тем не менее, я продолжу работу в «Валенсии». Пока не знаю, в каком качестве, – рассказал Воро.

В данный момент «летучие мыши» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице примеры.