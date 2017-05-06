Антонио Конте: Мы должны быть готовы к битве с «Мидлсбро»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Мидлсбро» в 36-м туре английской премьер-лиги.

- Мы должны провести хороший матч и постараться набрать 3 очка, потому что это очень важно. Важно победить за 4 тура до конца чемпионата, но будет непросто, потому что соперник борется за выживание. Мы должны быть готовы к битве и найти возможность набрать 3 очка.

Две команды будут отчаянно бороться, чтобы получить результат, потому что «Мидлсбро» нужно побеждать, если они хотят сохранить надежду на участие в АПЛ в следующем сезоне. У нас та же ситуация – нам необходимо побеждать, потому что «Тоттенхэм» находится близко, поэтому, думаю, в понедельник мы увидим очень хороший матч, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, что встреча пройдет в понедельник, 8 мая, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по московскому времени.