Дубль Индрашиса принес сборной Латвии победу над датчанами
Сборная Латвии с победы начала чемпионат мира по хоккею-2017.
Встреча группы А проходила в Кельне.
Двумя заброшенными шайбами в команде Боба Хартли отметился Микс Индрашис.
7 мая сборная Латвии сыграет со словаками, а Дания в тот же день сразится с командой США, которая также начала турнир с поражения (в матче с немцами).
Матч
Латвия - Дания - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Мейя (Кулда), 23:08 (1:0). Индрашис (Спруктс, Букартс), 41:48 (2:0). Индрашис (R. Bukarts, Балинскис), 52:40 (3:0 - бол.).
Место и дата
06 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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