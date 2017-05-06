Харийс Витолиньш: Очень удивился нашему тотальному превосходству над шведами (видео)
Тренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал игру нашей команды в поединке со шведами.
- Вас удивило, что сборная России имеланад шведами тотальное превосходство по вбрасываниям – плюс 15?!
- Честно говоря, очень! Ребята идут здорово настроились. Но вы же сами видите – наши центральные нападающие после каждой тренировки остаются и отрабатывают отдельно этот элемент. И это повлияло на итоговый результат. Выиграл вбрасывание – значит, не дал шведу создать момент, не позволил хорошо нанести бросок, быстро выйти из зоны…
Напомним, что сборная России выиграла первый матч на ЧМ-2017 по буллитам со счетом 2:1. Следующий поединок наши сыграют завтра – против итальянцев.
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