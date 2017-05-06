ЦСКА нанес поражение «Амкару» в Перми
Футболисты ЦСКА переиграли на выезде «Амкар» в матче 27-го тура чемпионата России (2:0).
Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала, сыграв в стенку с Витиньо, отличился Федор Чалов. А шесть минут спустя плотный и результативный удар получился у Бибраса Натхо.
Безвыигрышная серия пермского клуба в чемпионате России достигла восьми матчей. «Амкар» по-прежнему занимает девятую строчку турнирной таблицы РФПЛ. А команда Виктора Гончаренко благодаря сегодняшней победе обошла «Зенит» и вернула себе второе место.
13 мая пермяки на своем поле сыграют с московским «Спартаком», а ЦСКА днем ранее примет тульский «Арсенал».
Матч
Голы
Чалов 60 (0:1). Натхо 65 (0:2).
Состав
Амкар: Хомич, Занев, Идову, Милькович, Конде, Зайцев, Гиголаев (Салугин, 79), Комолов (Гасилин, 65), Костюков (Баланович, 46), Гол, Бодул
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А. (Васин, 19), Щенников, Фернандес, Игнашевич, Вернблум, Головин, Натхо, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72)
Предупреждения:
Зайцев, 36; Конде, 64; Салугин, 89 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция