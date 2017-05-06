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ЦСКА нанес поражение «Амкару» в Перми

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты ЦСКА переиграли на выезде «Амкар» в матче 27-го тура чемпионата России (2:0).

Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала, сыграв в стенку с Витиньо, отличился Федор Чалов. А шесть минут спустя плотный и результативный удар получился у Бибраса Натхо.

Безвыигрышная серия пермского клуба в чемпионате России достигла восьми матчей. «Амкар» по-прежнему занимает девятую строчку турнирной таблицы РФПЛ. А команда Виктора Гончаренко благодаря сегодняшней победе обошла «Зенит» и вернула себе второе место.

13 мая пермяки на своем поле сыграют с московским «Спартаком», а ЦСКА днем ранее примет тульский «Арсенал».

Матч

Амкар - ЦСКА - 0:2 (0:0)

Голы

Чалов 60 (0:1). Натхо 65 (0:2).

Состав

Амкар: Хомич, Занев, Идову, Милькович, Конде, Зайцев, Гиголаев (Салугин, 79), Комолов (Гасилин, 65), Костюков (Баланович, 46), Гол, Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А. (Васин, 19), Щенников, Фернандес, Игнашевич, Вернблум, Головин, Натхо, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72)

Предупреждения:

Зайцев, 36; Конде, 64; Салугин, 89 - нет

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция



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