ЦСКА нанес поражение «Амкару» в Перми

Футболисты ЦСКА переиграли на выезде «Амкар» в матче 27-го тура чемпионата России (2:0).

Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала, сыграв в стенку с Витиньо, отличился Федор Чалов. А шесть минут спустя плотный и результативный удар получился у Бибраса Натхо.

Безвыигрышная серия пермского клуба в чемпионате России достигла восьми матчей. «Амкар» по-прежнему занимает девятую строчку турнирной таблицы РФПЛ. А команда Виктора Гончаренко благодаря сегодняшней победе обошла «Зенит» и вернула себе второе место.

13 мая пермяки на своем поле сыграют с московским «Спартаком», а ЦСКА днем ранее примет тульский «Арсенал».



