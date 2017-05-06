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Игорь Лебеденко: Мне никто не говорил, что один матч против «Урала» надо выиграть, а другой – проиграть

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Терека» Игорь Лебеденко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о разговорах вокруг игр грозненской команды с «Уралом».

– Матчи «Терека» против «Урала» в последние годы сопровождаются разговорами о ставках, а не о футболе. 
– Все это отвлекает, каждый год одно и тоже. Мы с ребятами подходили к тренерскому штабу и спрашивали, чтобы нам объяснили, что происходит. Но никто ничего нам не сказал, непонятно откуда эти разговоры вообще берутся. Мне никто ни разу не говорил, что этот матч против «Урала» надо выиграть, а этот проиграть.

– В матче с «Уралом» понимали, что соперник мыслями в финале Кубка России?
– Может, они действительно готовились к финалу, потому что не было нескольких игроков, которые у них всегда выходили в старте. В первом тайме «Урал» смотрелся лучше, но во второй половине матча стало спокойнее из-за того, что удалось забить второй мяч. Надо отдать должное молодежи «Урала», которая провела матч уровня премьер-лиги на очень хорошем уровне, они меня порадовали. Может, в каких-то моментах они действовали рискованно, но тренер им доверяет, – сказал Лебеденко.

Напомним, в 26-м туре «Терек» обыграл «Урал» в Грозном со счетом 5:2. На матче отсутствовал главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов и несколько игроков основного состава. В день игры они готовились к финалу Кубка России против «Локомотива» (0:2).

В первом круге грозненский клуб разгромил «Урал» со счетом 4:1. После матча пост главного тренера уральцев покинул Вадим Скрипченко. Позже он возглавил «Крылья Советов». 

Игорь Лебеденко: С «Зенитом» будет дождь, и на новом стадионе протечет крыша

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