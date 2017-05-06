Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 2ЦСКА
Хоккей  Белоруссия- : -Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Футбол  Арсенал Тула- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -Томь
Хоккей  Оттава- : -Рейнджерс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каспарс Даугавиньш: Хорошим стартом на чемпионате мира обязаны фанатам и Мерзликинсу

Источник:  Р-СпортКомментарии

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу своей команды над датчанами (3:0) в стартовом матче чемпионата мира, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

- Хорошее начало турнира получилось, которым мы обязаны нашим болельщикам, лучшим болельщикам в мире, и вратарю Мерзликинсу. Он нас подтащил в первом периоде, когда это было важно, когда команда не играла, а потом мы уже старались ему меньше работы создавать. Мы знали, что будет много наших болельщиков, они дают нам много эмоций, это шестой игрок. Когда они пели гимн после матча, дух захватывало, - передает слова Даугавиньша «Р-Спорт».

Добавим, что в следующем матче 7 мая сборная Латвии сыграет с командой Словакии.

Матч

Латвия - Дания - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Мейя (Кулда), 23:08 (1:0). Индрашис (Спруктс, Букартс), 41:48 (2:0). Индрашис (R. Bukarts, Балинскис), 52:40 (3:0 - бол.).

Место и дата

06 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Швейцария по буллитам обыграла Словению, позволив сопернику отыграться с 0:4Матч группового турнира чемпионата мира между сборными Швейцарии и Словении завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 5:4 (Б).Харийс Витолиньш: Очень удивился нашему тотальному превосходству над шведами (видео)Тренер сборной России ХарийсВитолиньш прокомментировал игру нашей команды в поединке со шведами.Дубль Индрашиса принес сборной Латвии победу над датчанамиСборная Латвии с победы начала чемпионат мира по хоккею-2017.Харийс Витолиньш: Матч с итальянцами сборной России нужен для уверенностиТренер сборной Россиии Харийс Витолиньш поделился планами на второй матч национальной команды на чемпионате мира против Италии.Алексей Жамнов: У шведов большинство игроков было из НХЛ, и в концовке их усталость была заметнаГлавный скаут сборной России Алексей Жамнов прокомментировал старт российской сборной на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.Роман Ротенберг: Сборная России в игре со шведами проявила командный духПервый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал старт российской сборной на чемпионате мира в Кельне и Париже.Анонс дня на ЧМ-2017: Белоруссия – Чехия, Германия – Швеция и другие матчиАнонс дня на ЧМ-2017: Белоруссия – Чехия, Германия – Швеция и другие матчи«Советский спорт» анонсирует матчи второго дня чемпионата мира в Кельне и Париже.Федор Канарейкин: Победа над шведами придаст сборной России уверенности и мотивацииЗаслуженный тренер России, экс-наставник «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от первого матча сборной России против команды Швеции на чемпионате мира в Кельне и Париже.Андреас Бернард: Нам предстоит встреча с командой, приехавшей в Кельн за золотомГолкипер сборной Италии Андреас Бернард оценил шансы своей команды в предстоящем матче чемпионата мира против российской команды.Павел Буре: Я не увидел индивидуально яркой игры у сборной РоссииДвукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира Павел Буре поделился впечатлениями от стартового матча сборной России на чемпионате мира против шведской команды (2:1 Б).Погоны для Капризова, корейское чудо и побег в Вегас Шипачева.Топ-события хоккеяПогоны для Капризова, корейское чудо и побег в Вегас Шипачева.Топ-события хоккеяЭти и другие главные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».ЧМХ-2017. Германия примет Швецию, Белоруссия - Чехия и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.Немцы обыграли США на ЧМ, «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», а «Монако» купил себе бельгийский клуб. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.Германия – Швеция. Начало текстовой трансляции в 21:15 (мск)В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Германии сыграет с командой Швеции.Доброе начало при аншлаге! В Кельне Россия обыграла Швецию на старте ЧМДоброе начало при аншлаге! В Кельне Россия обыграла Швецию на старте ЧМОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов делится впечатлениями от первого матча российской сборной на чемпионате мира.Джейк Айкел: Тяжело было проводить первый матч против команды- хозяйки ЧМНападающий сборной США Джейк Айкел прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.Тысячи верст общих границ - и такие разные судьбы? Премьера Канады и США на ЧМТысячи верст общих границ - и такие разные судьбы? Премьера Канады и США на ЧМВ вечерних матчах понедельника на лед вышли североамериканцы. Результаты - и атмосфера этих встреч оказались совершенно разным.«Знарок сказал по секрету…» Лысенков и Пономаренко о победе над шведами (видео)«Знарок сказал по секрету…» Лысенков и Пономаренко о победе над шведами (видео)Обозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко в передаче «ЧМ в Кельне» обсуждают победу России над Швецией.Марко Штурм: Мы в полной мере насладимся победой над сборной СШАГлавный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал победу над командой США (2:1) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.Джефф Блашилл: Немцы провели великолепный матчГлавный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.
Футбол
Марат Хуснуллин: «Лужники» являются одним из самых безопасных стадионов в мире
Футбол
«Арсенал» - «Ростов». Калачев вернулся в состав гостей, Бухаров вне заявки
Хоккей
Харийс Витолиньш: Матч с итальянцами сборной России нужен для уверенности
Футбол
Андрей Тихонов: «Енисею» для игры в РФПЛ нужен стадион, но мы не можем выходить и проигрывать
все новости
Дания
Даниякалендарьстатистика
Латвия
Латвиякалендарьстатистика
Каспарс Даугавиньш
Каспарс Даугавиньшвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости