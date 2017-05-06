Каспарс Даугавиньш: Хорошим стартом на чемпионате мира обязаны фанатам и Мерзликинсу

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу своей команды над датчанами (3:0) в стартовом матче чемпионата мира, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

- Хорошее начало турнира получилось, которым мы обязаны нашим болельщикам, лучшим болельщикам в мире, и вратарю Мерзликинсу. Он нас подтащил в первом периоде, когда это было важно, когда команда не играла, а потом мы уже старались ему меньше работы создавать. Мы знали, что будет много наших болельщиков, они дают нам много эмоций, это шестой игрок. Когда они пели гимн после матча, дух захватывало, - передает слова Даугавиньша «Р-Спорт».

Добавим, что в следующем матче 7 мая сборная Латвии сыграет с командой Словакии.