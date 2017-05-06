Швейцария по буллитам обыграла Словению, позволив сопернику отыграться с 0:4
Матч группового турнира чемпионата мира между
сборными Швейцарии и Словении завершился победой хозяев в серии буллитов.
Итоговый счет матча – 5:4 (Б).
В составе швейцарской команды отличились Андрес
Амбюль, Гаэтан Хас, Ромайн Леффель и Симон Боденман. Словенцы отыгрались с 4:0
благодаря голам Яна Муршака, Жиги Еглича, Яна Урбаса и Роберта Саболича.
Решающий буллит у швейцарцев в активе Дамьена Бруннера.
Швейцария набрала два очка и занимает третье
место в группе В. У словенцев одно очко и четвертая позиция на данный момент.
Чемпионат мира
Париж (Франция)
Группа В
1-й тур
Матч
Швейцария - Словения - 5:4 Б. (4:0, 0:1, 0:3, 0:0, 1:0)
Голы:
Амбюль (Сутер), 10:49 (1:0 - бол.). Хаас (Генацци, Праплан), 11:01 (2:0 - бол.). Лоффль (Холленштайн, Праплан), 16:59 (3:0). Боденманн (Бруннер, Рихард), 17:47 (4:0). Муршак (Тавжели), 38:31 (4:1 - мен.). Еглич (Краньич, Саболич), 45:50 (4:2). Урбаш (Ограйеншек, P. Klemen), 54:02 (4:3 - бол.). Саболич (Тичар), 55:23 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Бруннер - 5:4.
Место и дата
06 мая 13:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция