Швейцария по буллитам обыграла Словению, позволив сопернику отыграться с 0:4

Матч группового турнира чемпионата мира между сборными Швейцарии и Словении завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 5:4 (Б).

В составе швейцарской команды отличились Андрес Амбюль, Гаэтан Хас, Ромайн Леффель и Симон Боденман. Словенцы отыгрались с 4:0 благодаря голам Яна Муршака, Жиги Еглича, Яна Урбаса и Роберта Саболича. Решающий буллит у швейцарцев в активе Дамьена Бруннера.

Швейцария набрала два очка и занимает третье место в группе В. У словенцев одно очко и четвертая позиция на данный момент.

Чемпионат мира

Париж (Франция)

Группа В

1-й тур