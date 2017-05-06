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Дмитрий Градиленко: Каррера не позволит игрокам снизить требования к себе

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший защитник ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Градиленко считает, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера не даст своим подопечным расслабиться в последних турах РФПЛ.

- Уверен, никакой расслабленности не будет. Массимо Каррера не позволит игрокам снизить требования к себе, да и сами они понимают, что появился прекрасный шанс взять золотые медали, которым просто грех не воспользоваться. Поэтому ни о каком праздничном настроении речи быть не может. В команде собраны профессионалы, знающие своё дело. Даже на молодую «Томь» спустя рукава никто на поле не выйдет. Разгромное поражение от «Ростова»? Это совершенно другая история, — рассказал Градиленко в интервью RT.

Напомним, что после 26-туров чемпионата России «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая идущего вторым ЦСКА на семь очков.

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