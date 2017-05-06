«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура чемпионата Англии
Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле взяли верх над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 5:0.
Счет в матче уже на второй минуте встречи открыл полузащитник «горожан» Давид Сильва. В самом начале второго тайма защитник «Манчестера» Венсан Компани, замкнув в касание передачу полузащитника Кевина Де Брейне с правого фланга, удвоил преимущество хозяев поля. Спустя десять минут отличился сам Де Брейне, отправив мяч мощным ударом из-за пределов штрафной в ближний угол ворот Уэйна Хеннесси. На 82-й минуте отличился полузащитник «Сити» Рахим Стерлинг. А в компенсированное время защитник «горожан» Николас Отаменди установил окончательный счет в матче.
После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 69 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас», имея в активе 38 очков, находится на 16 месте.
В следующем туре 16 мая «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лестер Сити». Двумя днями ранее «Кристал Пэлас» на домашней арене встретится с «Халл Сити».
Матч
Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 5:0 (1:0)
Голы
Силва 2 (1:0). Компани 49 (2:0). де Брюйне 60 (3:0). Стерлинг 82 (4:0). Отаменди 90 (5:0).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Компани, Клиши, Отаменди, Туре, Сане (Навас, 84), Фернандиньо, де Брюйне, Стерлинг, Силва (Сабалета, 68), Габриэл (Ихеаначо, 85)
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Делэйни, 76), ван Анхолт, Уорд, Заа, Таунсенд (Ли Чун Юн, 57), Панчон, Миливоевич (Фламини, 67), МакАртур, Бентеке К., Шлупп
Предупреждения:
Компани, 33 - Келли, 4; Миливоевич, 52; Делэйни, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
06 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция