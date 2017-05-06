«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура чемпионата Англии

Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле взяли верх над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 5:0.

Счет в матче уже на второй минуте встречи открыл полузащитник «горожан» Давид Сильва. В самом начале второго тайма защитник «Манчестера» Венсан Компани, замкнув в касание передачу полузащитника Кевина Де Брейне с правого фланга, удвоил преимущество хозяев поля. Спустя десять минут отличился сам Де Брейне, отправив мяч мощным ударом из-за пределов штрафной в ближний угол ворот Уэйна Хеннесси. На 82-й минуте отличился полузащитник «Сити» Рахим Стерлинг. А в компенсированное время защитник «горожан» Николас Отаменди установил окончательный счет в матче.

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 69 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас», имея в активе 38 очков, находится на 16 месте.

В следующем туре 16 мая «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лестер Сити». Двумя днями ранее «Кристал Пэлас» на домашней арене встретится с «Халл Сити».