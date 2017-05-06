Александр Пашков: Для первого матча сборная России выглядела хорошо

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР Александр Пашков поделился впечатлениями после матча чемпионата мира между сборными России и Швеции. Напомним, что россияне победили по буллитам (2:1 Б).

«Для первого матча сборная России выглядела хорошо. Шведы предложили нам атакующий, силовой хоккей. Пожалуй, скажу, что это был первый случай в истории нашего противостояния, когда скандинавы выбрали подобную тактику.

На протяжении всего матча шло противоборство двух атакующих команд. Правда, обе команды показали низкую реализацию моментов, отсюда и такой футбольный счет. Если говорить о наших, то начало хорошее, боевое. Ребята не выжидали ошибки соперника, а навязывали свою волю — правильная тактика игры первым номером.

Это очень важно для настроя команды и поможет ребятам в дальнейшем на турнире», - цитирует Пашкова «Газета.Ru».

Встреча группы А прошла в Кельне. Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.

Овертайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего. В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.