Харийс Витолиньш: Никаких экспериментов в матче с итальянцами не будет (видео)

Тренер сборной России Харийс Витолиньш высказал свое мнение о завтрашнем поединке россиян с итальянцами.

- Что самое главное в матче против Италии?

- Все решит наш настрой. Все будет только от нас зависеть. Мы вот вчера посмотрели игру между США и Германией. Видно было, что американцы соперника переигрывали. Но у них было столько неточных бросков и лишнего движения, что в конце концов они вообще проиграли.

А все потому, что Германия сыграла в защите очень качественно. Уверен, что и итальянцы будут с нами играть от обороны. Будут давать возить шайбу по углам. Нам в этом матче важно не отступить от своего стиля – бросать чаще, добивать шайбу, заслонять вратаря.

- Может, есть смысл поэкспериментировать с новыми звеньями?

- Вот этого делать точно не будем! Надо шлифовать свою игру. Ребята должны почувствовать уверенность.

Напомним, что сборная России выиграла первый матч на ЧМ-2017 по буллитам со счетом 2:1. Следующий поединок наши сыграют завтра – против итальянцев.