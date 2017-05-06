Дмитрий Градиленко: Не будет результата — не будет Луческу в «Зените»
Бывший защитник «Спартака», агент и
комментатор Дмитрий Градиленко поделился своим мнением по поводу
будущего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.
«Тренера никогда не приглашают надолго.
Всегда есть контракт, который специалист подписывает перед началом сезона, и
нет никакой гарантии, что соглашение продлят. Если команда не будет добиваться
результата — специалисту скажут спасибо, попрощаются и прекратят
сотрудничество. Поэтому не будет результата — не будет Луческу. В данном случае
речь идет о завоевании серебра и путевки в ЛЧ», — цитирует Градиленко RT.
«Зенит» занимает третье место в чемпионате России,
имея в активе 52 очка.
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