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Дмитрий Градиленко: Не будет результата — не будет Луческу в «Зените»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший защитник «Спартака», агент и комментатор Дмитрий Градиленко поделился своим мнением по поводу будущего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

«Тренера никогда не приглашают надолго. Всегда есть контракт, который специалист подписывает перед началом сезона, и нет никакой гарантии, что соглашение продлят. Если команда не будет добиваться результата — специалисту скажут спасибо, попрощаются и прекратят сотрудничество. Поэтому не будет результата — не будет Луческу. В данном случае речь идет о завоевании серебра и путевки в ЛЧ», — цитирует Градиленко RT.

«Зенит» занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 52 очка. 

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