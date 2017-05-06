Мэрайя Кэри выступит на Гран-при Азербайджана

Известная американская певица Мэрайя Кэри выступит 25 июня на заключительном концерте в рамках Гран-при Азербайджана. Концерт пройдет на главной сцене гоночного трека.

«Для нас большая честь принимать в Баку самую успешную певицу в истории музыки. Мэрайя Кэри - это культовый голос поколения, её песни известны миллионам людей по всему миру.

Хиты из невероятно богатого репертуара Мэрайи Кэри прозвучат по завершении гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана-2017, который, как мы верим, станет самым запоминающимся этапом сезона Ф-1», - сказал исполнительный директор BCC Ариф Рагимов. Его слова приводит Autosport.

Напомним, Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июля.