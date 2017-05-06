Мэрайя Кэри выступит на Гран-при Азербайджана
Известная американская певица Мэрайя Кэри выступит 25 июня на заключительном концерте в
рамках Гран-при Азербайджана. Концерт пройдет на главной сцене гоночного
трека.
«Для нас большая честь
принимать в Баку самую успешную певицу в истории музыки. Мэрайя Кэри - это
культовый голос поколения, её песни известны миллионам людей по всему миру.
Хиты из невероятно богатого
репертуара Мэрайи Кэри прозвучат по завершении гоночного уик-энда Гран-при
Азербайджана-2017, который, как мы верим, станет самым запоминающимся этапом
сезона Ф-1», - сказал исполнительный директор BCC Ариф Рагимов. Его слова
приводит Autosport.
Напомним, Гран-при Азербайджана
пройдет с 23 по 25 июля.
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