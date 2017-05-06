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Берни Экклстонун: Пока Кэри не сделал ничего полезного для Формулы-1

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бывший исполнительный директор Формулы-1, а ныне почетный председатель Берни Экклстоун считает, что его преемник на этом посту Чейз Кэри пока не сделал ничего полезного.

«Что он сделал к настоящему времени? Он сказал, что собирается открыть доступ в паддок для как можно большего количества людей. И что он сделал? Отозвал пропуска в паддок в Сочи для высокопоставленных лиц, в том числе, кажется, для президента Владимира Путина.

Он говорит о социальных медиа, но пока он не сделал ничего полезного для Формулы-1», - цитирует Экклстоуна Autosport.

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