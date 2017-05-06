Берни Экклстонун: Пока Кэри не сделал ничего полезного для Формулы-1
Бывший исполнительный
директор Формулы-1, а ныне почетный председатель Берни Экклстоун
считает, что его преемник на этом посту Чейз Кэри пока не сделал ничего
полезного.
«Что он сделал к настоящему
времени? Он сказал, что собирается открыть доступ в паддок для как можно
большего количества людей. И что он сделал? Отозвал пропуска в паддок в Сочи
для высокопоставленных лиц, в том числе, кажется, для президента Владимира
Путина.
Он говорит о социальных медиа,
но пока он не сделал ничего полезного для Формулы-1», - цитирует Экклстоуна Autosport.
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