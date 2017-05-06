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«Динамо» дома уступило «Факелу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура ФНЛ между «Динамо» и «Факелом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Факела».

В составе победителей на 79-й минуте отличился Александр Касьян. Напомним, что «Динамо» уже обеспечило себе первое место и возвращение в РФПЛ. В активе у команды 78 очков. У «Факела» 52 очка и седьмое место.

ФНЛ

35-й тур

Матч

Динамо - Факел - 0:1 (0:0)

Голы

Касьян 78 (0:1).

Состав

Динамо: Шунин, Темников, Козлов, Терехов С., Белоруков, Рыков, Сапета, Ташаев, Соснин, Панченко, Бечирай

Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Осипенко, Багаев, Иванов, Свежов, Каюмов, Соловьёв, Касьян, Бирюков

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

06 мая 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция

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