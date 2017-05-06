«Динамо» дома уступило «Факелу»
Матч 35-го тура ФНЛ между «Динамо» и «Факелом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Факела».
В составе победителей на 79-й минуте
отличился Александр Касьян. Напомним, что «Динамо» уже обеспечило себе первое
место и возвращение в РФПЛ. В активе у команды 78 очков. У «Факела» 52 очка и
седьмое место.
ФНЛ
35-й тур
Матч
Голы
Касьян 78 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Козлов, Терехов С., Белоруков, Рыков, Сапета, Ташаев, Соснин, Панченко, Бечирай
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Осипенко, Багаев, Иванов, Свежов, Каюмов, Соловьёв, Касьян, Бирюков
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
06 мая 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция
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