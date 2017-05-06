Маркус Вайнцирль: Посмотрим, смогут ли Бадштубер и Настасич сыграть с «Фрайбургом»
Главный тренер «Шальке» Маркус
Вайнцирль рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча 32-го тура
против «Фрайбурга».
«У нас есть еще
некоторые игроки, участие которых под вопросом. Хольгер Бадштубер несколько
дней лежал в кровати с температурой. Тем не менее, он смог принять участие в
заключительной командной тренировке. Мы посмотрим, готов ли он выйти на поле.
Что касается Настасича, то нам предстоит решить, готов ли он», -
цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
Также под
вопросом участие в матче Макса Майера. Эрик Максим Шупо-Мотинг (травма
крестообразной связки) и Налдо (разрыв мышцы) пропустят матч с «Фрайбургом».
Матч «Фрайбург» - «Шальке» состоится 7 мая.
Начало в 18:30 по Москве.
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