Маркус Вайнцирль: Посмотрим, смогут ли Бадштубер и Настасич сыграть с «Фрайбургом»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча 32-го тура против «Фрайбурга».

«У нас есть еще некоторые игроки, участие которых под вопросом. Хольгер Бадштубер несколько дней лежал в кровати с температурой. Тем не менее, он смог принять участие в заключительной командной тренировке. Мы посмотрим, готов ли он выйти на поле. Что касается Настасича, то нам предстоит решить, готов ли он», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Также под вопросом участие в матче Макса Майера. Эрик Максим Шупо-Мотинг (травма крестообразной связки) и Налдо (разрыв мышцы) пропустят матч с «Фрайбургом».

Матч «Фрайбург» - «Шальке» состоится 7 мая. Начало в 18:30 по Москве.