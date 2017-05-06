Виктор Гончаренко: Забили второй гол и решили свою задачу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры подопечных в выездном матче с «Амкаром» (2:0).

– В первом тайме была очень закрытая игра, надо было искать возможности создавать моменты, – отметил Гончаренко. – Во втором тайме начали находить эти шансы. Когда забиваешь, игра раскрывается, у тебя возникает ещё больше моментов. Забили второй гол и этим решили свою задачу, - приводит слова наставника армейцев пресс-служба клуба.

Напомним, что команда Виктора Гончаренко благодаря сегодняшней победе обошла «Зенит» и вернула себе второе место.