Виктор Гончаренко: Забили второй гол и решили свою задачу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры подопечных в выездном матче с «Амкаром» (2:0).
– В первом тайме была очень закрытая игра, надо было искать возможности создавать моменты, – отметил Гончаренко. – Во втором тайме начали находить эти шансы. Когда забиваешь, игра раскрывается, у тебя возникает ещё больше моментов. Забили второй гол и этим решили свою задачу, - приводит слова наставника армейцев пресс-служба клуба.
Напомним, что команда Виктора Гончаренко благодаря сегодняшней победе обошла «Зенит» и вернула себе второе место.
Матч
Голы
Чалов 60 (0:1). Натхо 65 (0:2).
Состав
Амкар: Хомич, Занев, Идову, Милькович, Конде, Зайцев, Гиголаев (Салугин, 79), Комолов (Гасилин, 65), Костюков (Баланович, 46), Гол, Бодул
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А. (Васин, 19), Щенников, Фернандес, Игнашевич, Вернблум, Головин, Натхо, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72)
Предупреждения:
Зайцев, 36; Конде, 64; Салугин, 89 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция